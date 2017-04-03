提勒森楊潔篪通話 討論川習會等議題
路透社引述不具名國務院官員報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天和中國大陸國務委員楊潔篪通話，討論川習會及其他雙邊和區域重要議題。
大陸外交部在聲明中說，楊潔篪表示，大陸國家主席習近平和川普即將會面，對新時期中美關係發展、對促進亞太地區乃至世界和平穩定繁榮有重要意義。
大陸外交部表示，提勒森告訴楊潔篪，美國將盡最大努力確保這場會談有「正面成果」。
川習會將於6、7日在佛羅里達州馬阿拉哥度假俱樂部（Mar-a-Lago）登場。川普高階國安幕僚透露，目前已加速評估反制北韓核子和飛彈計畫，以便在川習會前底定。
川普在今天刊出的「金融時報」（Financial Times）專訪中表示，假使大陸未施壓平壤當局，美國準備獨自因應北韓的核子威脅。
金融時報也披露，川普副國家安全顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）表示，北韓「確實可能」有實力在川普4年任期結束前，發射核彈攻擊美國。
麥克法蘭的預測顯然比多數專家更為悲觀。
曾任美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）主任的北韓核武專家赫克爾（Siegfried Hecker）表示，「一般預測是大概5年左右」。
但這類的預測在北韓相關情報缺乏，以及平壤當局想要飛彈成功率多少的不確定性因素下，一向以困難著稱。
常在「北緯38度」（38 North）撰文的專家希林（John Schilling）表示，川普任期結束前，平壤當局的飛彈可能具備有限打擊美國本土的能力，但「比較可能是在那之後」。
希林說：「我懷疑他們在2020年前服役的任何飛彈會非常可靠，但或許並不需要，對美發射6次只要1、2次成功，至少就會改變政治情勢。」1060403
(中央社)
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