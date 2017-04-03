故意置球錯誤？湯普森：不是故意的
韓國女將柳蕭然全日空高球賽奪冠，但賽後焦點卻是第3輪在果嶺置球位置錯誤的美國女將湯普森，她失冠事小，若「故意」之舉毀掉名聲事大。她賽後對此爭議澄清：「我不是故意的。」。
一般來說，發生類似湯普森置球錯誤情況，大多出現在小白球被風吹移動，或果嶺速度硬又快所致。一旦球員未察覺，進而將球置回原來位置，很容易因此被罰桿 。
不過，從電視畫面來看，當時湯普森只剩1呎推，似乎是「人為」因素，而非天候與場地的「外來」因素。
被罰桿已是既定事實的湯普森，當下最需作的是對自身向大家證明自己的「球品」沒問題，否則將同時輸掉冠軍與名聲。
她賽後接受官網訪問澄清說：「很不幸發生這件事，我一點都不是故意的。但我知道我犯了這個錯誤。」
這席話告訴世人，是自己的疏失，拱手讓出這場大賽冠軍。
此外，高球規則規定，比賽進行中只要有觀眾可以提出佐證檢舉，且經查屬實，都可以對違反規則選手予以罰桿，過去高球賽不乏觀眾檢舉罰桿的例子。
(中時電子報)
關鍵字：觀眾
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