MLB》得罪老將！遊騎兵新秀表現好照被下放

得罪老將們，奇拉春訓自責分率0照樣被遊騎兵下放。(美聯社資料照)

遊騎兵新秀奇拉(Keone Kela)還沒站穩大聯盟，先讓前輩們替他上了一課，就是無論如何，千萬別破壞休息室文化，否則成績再好也難在大聯盟生存！美媒3日報導，春訓熱身賽4場出賽1分未失的他，突遭球隊下放3A，消息指出是因行為惹得陣中老將不滿。

奇拉2015年首登大聯盟，該年即從牛棚出發繳出7勝5敗、自責分率2.39的漂亮成績單；雖然去年表現下滑，戰績僅5勝1敗、自責分率6.09，仍是遊騎兵備受期待的年輕投手。今年春訓奇拉表現也很優異，出賽4場投5局，帶著完美的「0」自責分率迎接開季。

僅兩年就上大聯盟，以奇拉僅23歲的年紀，有些猖狂在所難免，據《FoxSports》報導，球團如今下放奇拉，就是想讓他明白想讓職業生涯走得長久，得學習當個好隊友並融入整支球隊，至於何時讓他重返大聯盟，如今還沒有確切的時間。

「我們的競爭優勢之一，就是球隊的文化、氣氛，大家就像家人一樣。」遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)對於此舉回應，當球隊這個大家庭發生了一些事情，就得花點時間去解決，但沒有透露奇拉到底怎麼惹得老將們不悅，並仍舊對他抱有期待，「我對這名年輕投手很有信心，希望他在某個時間點，能回到球隊陣中。」

(中時電子報)