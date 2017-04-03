高雄生育6都最低 趙天麟提生育津貼168
「高雄市民出生率1.065，遠低於全國平均1.175，更是6都最後1名！」有意參加民進黨高市長初選的立委趙天麟，在兒童節前夕端出「生育津貼168、安心托育」經濟願景政策，以首胎1萬、第2胎6萬，還加碼每月補助托育津貼8千元，一口氣將2胎補助金拉到全國最高，誓言每年增加2萬個新生兒。
趙天麟指出，據2016年統計數據，高市民目前生育第1胎的平均數51.49%，第2胎僅36.77%，而台灣2017年步入高齡化社會，65歲以上人口超過14%，到了2026年更成為超高齡社會，65歲以上人口超過20%，估計在2026年超高齡社會時，扶老比大概是3.2位成年人，要扶養1位65歲以上銀髮族。
趙天麟說，但這幾年高市人口成長數，根本看不出成長曲線，必須提出更有效的辦法獎勵人口成長；以桃園市為例，市長鄭文燦提高生育津貼到3萬元為號召，有效提升當地人口數，桃園市自2014年1萬7360人增加至去年2萬3786人，增加6426人，增加率約37%，成為6都中最年輕的城市。
趙強調，高市生育率亟需下猛藥，因此提出人口紅利3支箭，生育津貼加托育補助是第一步，以第2胎全國最高的補助金，鼓勵市民齊拚2胎；高市目前生育津貼每年約需支出2.3億元，而「生育津貼168、安心托育」政策，每年預估總經費為10.4億，以今年整體高市公務預算歲出約1287億元，福利支出約為243億元，新政策連1%都不到，沒有預算排擠問題。
不少新手爸媽認為，高市的生育津貼確實不盡理想，如果第2胎生育津貼提高，再加碼補助每月托育費用，確實會有拚2胎的意願。高醫婦產科醫師詹德富表示，高雄生育率確實需要有效的強心針刺激生育率，「生育津貼168、安心托育」有助生育率。
(中時)
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