婚事倒數計時 郭富城忙治療這毛病！

天王郭富城婚事倒數計時，不過他仍忙拍片，相當敬業。（圖／達志影像）

天王郭富城（城城）與大陸網紅方媛婚事倒數計時，小倆口一舉一動都備受矚目，日前爆出方媛帶球嫁，「準城嫂」曬出健身照，打臉有喜傳聞，而郭富城方面，傳出將利用工作空檔舉行婚宴，而昨（2日）城城則突然返回香港，但他並非忙婚事，而是要治病。

工作滿檔的郭富城，昨突從無錫返回香港，外界原以為他是為了婚事奔波，不過郭富城面對記者提問，則是雙手合十致意、不發一語，但城城其實是為了看醫生，由於郭富城近期趕拍電影《西遊記·女兒國》，他在片中飾演孫悟空，需要長期化特殊妝、臉上貼毛等，因此出現過敏狀況，而城城相當敬業，撐到最後一刻才返港就醫。

(中時電子報)