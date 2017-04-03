古時靈鳥現身惠州 列世界瀕危紅色名錄

我要評比

一品種名為五色雀的古代「靈鳥」近日現身中國大陸廣東省惠州市葛洪博物館，令工作人員稱奇的是，館內正好有五色雀的銅雕。

廣州日報今天報導，惠州博羅縣羅浮山管委會通報，一隻腳部受輕傷的五色彩鳥近日落在羅浮山葛洪博物館大門口，工作人將其移至花盆處休息。

10多分鐘後，五色彩鳥養足精神後便展翅飛回大自然中。

其後，工作人員確認，此鳥名叫五色雀，現今極為少見，已被列入「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」。

報導指出，羅浮山景區自然環境保存完整，適宜各種野生動物棲息繁殖。但最巧合的是，在葛洪博物館序廳處的銅雕上，也刻著堪稱羅浮一絕的五色鳥。

據報導，古時人們稱五色雀為「靈禽」、「貴人鳥」，其全身為青色，頭到頸部有五色，代表道教五方五土，亦稱五德。

五色雀俗稱「丹鳳」、「小鳳凰」。此鳥知氣候雨晴，大旱時牠出則下雨，久雨見牠轉晴，故人們將其稱作瑞鳥，認為是吉祥之鳥。

另外，五色雀清晨的第一聲鳴叫，會隨日出時間的早晚而改變，所以牠象徵著光明、熱情、溫暖。1060403

(中央社)