尿布疹不上身 嬰兒紙尿褲選擇是關鍵

「尿布疹」幾乎是每個新生父母均須面對的問題，師範大學化學系教授吳家誠表示，嬰兒尿布疹主要是尿液與糞便產生混合造成，要避免尿布疹，紙尿褲材質對於尿液吸收的速度是關鍵。

吳家誠表示，如果要避免尿布疹，在選擇紙尿褲時，除了各種「量」的考慮之外，紙尿褲材質對於尿液吸收的速度，與所需要的時間，更是一個關鍵因素。

他表示，尿布疹並非單純因為嬰兒的尿液而產生的；也不是因為單純嬰兒糞便而造成的。真正的尿布疹產生的環境，是因為嬰兒的尿液與糞便同時存在的時候，引發了尿布疹的有利產生因素。尿液中的尿素(酉每)（ureases) 因為糞便中的成分，而在嬰兒的臀部皮膚透過酵素的催化作用，產生了鹼性的環境，這樣的鹼性環境活化了嬰兒糞便中的脂肪(酉每)(lipases) 與蛋白(酉每)(proteases)，而開始產生了嬰兒臀部皮膚破壞與分解的酵素化學反應，造成了紅腫熱痛等症狀。

他說，如果，再加上微生物或有害細菌的感染，例如家庭中常見的黴菌（如造成大人香港腳的黴菌）與念珠菌等的感染，甚至就可能造成嬰兒皮膚後續潰爛的嚴重現象。有些嬰兒因為從母乳中吸收微量元素鋅的能力不佳，而造成無法後續運用維他命B群中的生物素（biotin)，更會讓尿布疹持續蔓延，而難以用傳統的治療方式達到療癒的目的。

較擔心的是有些嬰兒臀部有胎記，吳家誠解釋，這些胎記多在數個月之後自行消失，然而有些具有血管瘤（hemangioma) 特性的「胎記」，卻會漸漸的擴大，不容易消失，如果在同樣的位置產生了尿布疹，所造成的問題就更大了，甚至有威脅嬰兒生命的可能，就可能就必須用到血管增生抑制劑（angiogenesis inhibitor)加以處理與治療。

所以，具有高強度吸收效率的紙尿褲才有機會成為尿布疹剋星。台灣訂有CNS 12639嬰兒紙尿褲的國家標準，其中規範了外觀、褪色現象、酸鹼值、遷移性螢光物質、游離甲醛含量、材料抗張強度、可能液體外漏量、回滲量等，都是父母們在選擇嬰兒紙尿褲時應該重視的品質項目；不過，如果想要避免嬰兒尿液與糞便產生混合的機會，除了各種「量」的考慮之外，紙尿褲材質對於尿液吸收的速度，與所需要的時間，更是一個關鍵因素。1060403

(中央社)