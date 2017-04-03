阿湯哥說到做到 5/25帶新片見台粉
好萊塢影星「阿湯哥」湯姆克魯斯兌現與台灣影迷承諾，將4度訪台宣傳新片「神鬼傳奇」，今年5月25日與導演、女星安娜貝爾瓦莉絲及蘇菲亞波提拉參加台灣首映活動。
全新「神鬼傳奇（The Mummy）」是美國導演艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）執導，湯姆克魯斯（TomCruise）、安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）及蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）等人演出，預計今年6月9日在台上映。
湯姆克魯斯2000年、2001年、2013年曾訪台宣傳電影，今天環球電影公司宣布湯姆克魯斯將訪台，創下首位好萊塢巨星訪台4次紀錄。
環球電影公司表示，湯姆克魯斯2013年結束訪台行程時，曾承諾一定會再次帶著新作來台宣傳，且絕不會讓台灣影迷等太久。今年初湯姆克魯斯主動向美國總公司表達4度訪台意願，希望以實際行動，感謝台灣影迷多年來對他的支持和肯定。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。