阿湯哥說到做到 5/25帶新片見台粉

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好萊塢影星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）（前）兌現與台灣影迷承諾，將4度訪台宣傳新片「神鬼傳奇」，今年5月25日與導演及演員們參加台灣首映活動。（UIP提供）中央社記者王靖怡傳真 106年4月3日

好萊塢影星「阿湯哥」湯姆克魯斯兌現與台灣影迷承諾，將4度訪台宣傳新片「神鬼傳奇」，今年5月25日與導演、女星安娜貝爾瓦莉絲及蘇菲亞波提拉參加台灣首映活動。

全新「神鬼傳奇（The Mummy）」是美國導演艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）執導，湯姆克魯斯（TomCruise）、安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）及蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）等人演出，預計今年6月9日在台上映。

湯姆克魯斯2000年、2001年、2013年曾訪台宣傳電影，今天環球電影公司宣布湯姆克魯斯將訪台，創下首位好萊塢巨星訪台4次紀錄。

環球電影公司表示，湯姆克魯斯2013年結束訪台行程時，曾承諾一定會再次帶著新作來台宣傳，且絕不會讓台灣影迷等太久。今年初湯姆克魯斯主動向美國總公司表達4度訪台意願，希望以實際行動，感謝台灣影迷多年來對他的支持和肯定。1060403

(中央社)