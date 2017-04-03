輕裝當日往返加利山失敗 警方緊急救援

新北市的許姓男子昨天與友人到苗栗縣加利山登山，但晚間因膝蓋疼痛且出現失溫現象，打電話求助。保七總隊觀霧員警獲報前往給予協助，將兩人安置休息後，天亮自行下山就醫。

保七總隊第五大隊表示，53歲的許姓男子與蔡姓友人申請前往攀爬大霸尖山山區的加利山，昨日從馬達拉溪登山口，打算以輕裝當天往返，但山路一路陡上、陡下，讓許男左膝受傷疼痛不已。

入夜後山區氣溫遽降，兩人還未順利返回馬達拉溪登山口，為了抓緊時間撤出，於是摸黑趕路，19公里的大鹿林道東線，一路走走停停，到了凌晨1時許，許男出現失溫現象，蔡姓友人擔心出事，才趕緊打電話求救。

駐守在觀霧遊憩區的保七總隊第五大隊觀霧小隊員警獲報後，今天凌晨會同雪霸國家公園觀霧管理站人員，冒著攝氏1度低溫及大鹿林道東線落石坍方危險，前往救援，凌晨2時許在東線林道3.2公里處發現兩人身影，隨即以警用機車將他們載出至0.3公里處的管制站，並提供熱水，讓有失溫危險的許男飲用取暖。

觀霧小隊員警表示，因大鹿林道東線0.7公里處落石坍方，車輛無法通行，經評估，許男左膝傷勢不大嚴重，沒有立即危險，加上深夜山路危險，安置他們充分休息，天亮後他們自行下山就醫。

保七總隊第五大隊呼籲，馬達拉溪登山口至加利山步道單程雖僅6公里多，但海拔卻陡升1000多公尺，一般山友都會在途中的山莊住宿一晚，隔天再登頂，少有山友輕裝往返，加上近日冷氣團南下，夜間山區氣溫低，摸黑趕路潛在危險性大，呼籲山友勿高估自身登山能力，「平安登山才是回家唯一的道路」。1060403

(中央社)