王子生日願奶奶健康 超跑改買模型

藝人「王子」邱勝翊14日將滿28歲，昨天與粉絲提前慶生，希望臥病在床的奶奶健康。今天在臉書直呼看到8年前合照又想起奶奶；原想買超級跑車的他，改口買模型就好。

每年生日都與粉絲相聚，王子昨天在台北舉辦生日音樂會，與300位粉絲同樂，弟弟「毛弟」邱勝橙擔任主持人，王子希望新戲收視率破3及新專輯今年底如期發行，喜歡賽車的他，原本還想買超級跑車，但媽媽說不要浪費錢。

提及臥病在床的奶奶，王子說，以前奶奶都會來，但生病後大部分時間都在睡覺，一直記得奶奶曾說看到他和毛弟都很孝順就值得了，只希望奶奶能身體健康，不要再擔心他和毛弟，現在他們都很好。

王子上午也在社群網站臉書（facebook）貼文表示，看到報導放8年前與奶奶合照，又想起奶奶了，希望大家趁現在還有機會、時間要多陪家人，最後寫「奶奶健康平安」，超跑他買模型就好。

好友小薰特地到場，王子稱讚有義氣；合作拍攝「稍息立正我愛你」的演員曾之喬也低調前來，笑稱休假原想在家補眠，但看到王子拍戲那麼累，還是為粉絲辦音樂會，「再累也要來」，讓王子直呼感動。

生日會最後由王子與毛弟合唱「帥過頭」，王子說，這兩年在台灣較少有正式作品，但現在拍到一齣很喜歡的戲，預計暑假推出，個人音樂作品也計畫年底發行，希望粉絲能多多支持。1060403

(中央社)