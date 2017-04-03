媒合新創團隊 北市推天使投資補助

台北市政府推動「天使投資補助計畫」，主要是補助創業投資或顧問公司，獲補助的銀翎資本總經理余祥生（圖）認為，這項計畫可鼓勵創投公司或顧問公司願意投資新創團隊。（台北市產發局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年4月3日

台北市推動「天使投資補助計畫」，主要是補助創業投資或顧問公司，媒合新創團隊，讓高風險創業能真正孕育出創新經濟模式。

台北市產業發展局表示，面對新經濟市場時代，新創團隊必須要以有限資源，快速建構商業模式測試市場，政府也要改變過去扶植單一產業思維和做法，鼓勵各行各業的創新經濟。

產發局說，高風險創業才能真正孕育出創新經濟模式，但台灣新創公司不易取得資金，創投或顧問公司對草創種子或新創團隊又難以產生信心，進而無法帶動創業動能。

獲補助的銀翎資本總經理余祥生認為，北市府推出「天使投資補助計畫」，可鼓勵創投公司或顧問公司願意投資新創團隊，讓年輕創業者的熱情不要在現實大浪底下被熄滅或掩沒。

他表示，過去做法只是降低資方風險，但無法讓新創團隊和投資方接軌，沒有發揮扶植和鏈結作用，「天使補助計畫」是用補貼方式，補貼投資方投資新創公司的額外成本，這對願意把資金投入初期「新天使」是很好方式。1060403

(中央社)