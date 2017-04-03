超商賣場食安有無把關 食藥署啟動稽查
食品安全不只要把關源頭，販售業者也得負起責任。食藥署今天說將針對全台40家連鎖超商、賣場業者展開稽查，確認是否把關產品的添加物、生菌量等，違者最重罰新台幣300萬元。
食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷今天表示，根據現行規定，資本額超過3000萬元的超商、賣場等業者，應針對其販售的食品原材料、半成品或成品，進行每半年或每批一次的強制檢驗，負起食安把關責任。
魏任廷說，這次稽查對象包括4大超商及家樂福、好市多等40個賣場品牌，針對食品添加物易超標的金針、蘿蔔乾及蜜餞產品，以及生菌數易超標的沙拉、鮮切水果等即時食品，確認業者是否確實檢驗。
魏任廷指出，如稽查發現業者未依法檢驗，將依違反「食品安全衛生管理法」規定要求限期改正，屆期不改正者，可開罰3萬至300萬元，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間或廢止公司、商業、工廠等全部或部分登記事項。1060403
(中央社)
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