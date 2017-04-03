陸客不來 觀光局：開拓多元市場

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去年開始陸客來台人數大量減少。（中時資料照／劉宗龍攝）

有關去年民進黨勝選執政後陸客不來，觀光產業損失新台幣550億元的報導，觀光局聽到了，也做出回應。

針對陸客縮減情形，團客自去年5月開始縮減，故今年上半年與去年相較，縮減的確會較為明顯。因而在購買力上，也隨著陸客團過去多安排購物行程，以及其購買品項及金額受到影響。

由於非陸客市場成長佳，例如日本市場成長16.5%、韓國市場成長34.25%，東南亞市場的馬來西亞成長9.95%、泰國成長57.26%、越南成長34.33%，都有相當力道之漲幅。依據105年來台旅客及消費動向調查報告每人每日消費金額及平均停留天數推估，自105年5月起至106年2月止，非陸客來台旅客人次增加106萬2827人次，共增加新台幣428億元觀光外匯收入，已緩減陸客市場萎縮所造成之衝擊。

為了因應旅客縮減情形，在市場面，觀光局積極擴大行銷陸客自由行，並拓展其他國家客源，包含日韓市場、新南向市場，並持續拓展歐美長程市場，強化品牌通路。

在產業轉型上，在去年年底逐步推動陸團品質優化措施，持續鼓勵旅行業者整合相關觀光產業，並推出國內旅遊優惠商品，搭建業者洽談平台，引導承作陸團業者另開拓商機。

此外，觀光市場會受相當多因素影響而波動，隨著不同因素變化，產業須進行調整，交通部觀光局持續在開拓其他國家客源及活絡國旅商機上持續努力，並引導產業轉型，分散旅遊仰賴單一市場的風險。

(中時)