賴神北上有影嘸 藍綠議員看法兩極

民進黨會不會徵召台南市長賴清德參選新北市長？賴清德日前公開表示「優先考慮在地立委」，但藍綠台北市議員對此看法兩極，民進黨劉耀仁認為賴清德「選定了」，國民黨的王鴻薇則認為賴清德「明顯放棄」選新北，資深議員李新說，賴清德的說法「有很大迴旋空間」，曾是副議長的周柏雅則坦白表示，「他說不清楚，猜不出來。」

賴清德2018動向備受關注，近日再傳民進黨中央將徵召他參選新北市長，但賴本人在一場公開演講強調，請黨中央先考慮在地立委；民進黨的確許多在地立委已表態有意願參選新北市長，不過黨籍北市議員劉耀仁指出，賴清德「選定了」，他認為民進黨文化中一向是有戰功者可以再圖大位，以賴清德的雄心，他會以「收復」新北為自己最大戰功，進而求2024年進圖總統大位。劉耀仁說，賴清德不可能是2020年蔡英文總統尋求連任的對手，「不然他是黨的罪人」。

藍營王鴻薇看法相反。她認為賴清德話說得很明白，已經放棄選新北；她認為賴清德的表述反而是向小英總統強調此前安排的位置他不滿意；賴清德在演講中自剖蔡英文總統曾徵詢他出任府祕書長，他則以台南仍有市政要完成而婉謝。

至於賴清德表示請黨中央先考慮在地立委，事實上新北立委吳秉叡、羅致政、高志鵬經營多年，劉耀仁說，這一定要這樣說，畢竟立委們多人都表態了。

資深北市議員李新認為，賴清德的話留下很大迴旋空間，話沒有說死，他表示賴的後半截話他可以幫他補完：「先考慮在地立委，但一切依初選制度走。」後半句才是賴心中的意思。

而議員周柏雅坦白說，賴清德話說不清楚，他也猜不出來，請賴清德乾脆說清楚一點免得外界做文章。

(中時)