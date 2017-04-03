鐵絲刺指甲、熱水燙四肢 詐騙集團綁人凌虐

謝姓哥哥遭詐騙集團綁走，並在身上潑熱水等方式凌虐。(賴佑維翻攝)

桃園市2名黃姓、林姓高職生因缺錢花用，由17歲謝姓同學透過19歲哥哥介紹詐騙集團車手工作，不料黃、林2人竟黑吃黑吞走60萬元。謝姓兄弟上月19日因此被詐騙集團綁走要求代償並被凌虐，2人先後獲釋後，警方積極偵辦中。

警方調查，黃姓、林姓高職生因為缺錢花用，請17歲謝姓同學透過19歲曾擔任過詐騙集團車手的哥哥介紹工作，不料2人疑似私吞60萬元後失聯。詐騙集團因此要求謝姓兄弟償還60萬元。

上月18日詐騙集團到謝姓兄弟家中討債，家屬報警後，僅向警方提及為財務糾紛，並未多提其他案情，警方獲報後請雙方到派出所協商，雙方未談妥後離去。19日晚間8時詐騙集團又將謝姓兄弟約出，並綁到中壢1間汽車旅館凌虐，包含用棍棒毆打、熱水燙四肢、鐵絲刺指甲、用刀在背部刻「毛」字等。

20日清晨弟弟向詐騙集團求情，說案件與哥哥無關，希望放走哥哥。哥哥在6時獲釋後，先去找女友並到醫院看病後，晚上向警方報案。詐騙集團得知警方介入後，21日凌晨將弟弟放走。弟弟因傷勢嚴重在醫院住院到1日才出院。

因家屬質疑警方，雙方在派出所協商時未積極處理，反而讓詐騙集團離去。此外1日才收到報案三聯單。警方則解釋，18日雙方協商時，家屬只說是單純財務糾紛，警方並不知道內情，此外報案三聯單則是等到弟弟作完筆錄才發給家屬。目前也已經掌握嫌犯身分，積極偵辦中。

(中時)