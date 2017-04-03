聲音想讓人出家的古寺鐵磬 就出現在台灣！

國寶檔案主持人戴忠仁，看到了這10多年來市面最好的一件古磬，就出現在台北。（圖／戴忠仁提供）

「清晨入古寺，初日照高林。萬籟此俱寂，但餘鐘磬音。」這是古代詩人描寫名寺所在的情景，近日國寶檔案主持人戴忠仁，看到了這10多年來市面最好的一件古磬，就出現在台北。

戴忠仁說，他看到大口徑的鐵磬，除了有美麗的蓮花瓣紋外，還有規矩的鑄款「永寧寺」，歷史上最有名的永寧寺是北魏在洛陽所興建的，不過早已毁損。目前江蘇和山西都還有永寧寺，戴忠仁認為他看到的這件鐵磬形制應該是來自山西，那裡的永寧寺有非常悠久的歷史，和舉足輕重的影響力！

這類型的古大磬是法師用來引導大眾進退起止，號令讚誦，如起腔、收腔、合掌、放掌及佛號等處，音聲鏗鏘，悠揚清遠，代表「聲聞三千界」。戴忠仁專程去欣賞和試敲件鐵磬，清澈的聲音讓人發思古之悠情。這件永寧寺款的鐵磬這個星期五、星期六在松煙文創園區2號倉庫免費公開展示，星期天將會在台北沐春堂進行拍賣。

(中時電子報)