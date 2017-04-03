和樹說說話 環保掃墓最節能

掃墓是清明連假重要的事，墓園、納骨塔人潮湧現、交通壅塞，怎麼做最環保？網路掃墓、樹葬區對著樹木說說話，成了掃墓最節能的作法。

清明假期，掃墓人潮湧現，高雄市覆鼎金公墓、元亨寺等納骨塔的周邊道路交通壅塞，尤其是鼓山二路一帶要通往元亨待的路上，仍是汽機車爭道、大塞車的景象，塞車路段綿延逾1公里，塞車至少半小時。

市府交通局規劃多條接駁掃墓公車，仍難避免塞車亂象，道路服務品質受衝擊。

掃墓除了塞車、墓園區燒金紙的現象仍然存在，墓園到處可見煙霧繚繞，甚至還有11處公墓通報火警，動員警消滅火。

燕巢區深水山璞園葬區算是最環保的掃墓園區，連日來多是民眾對著植栽悼祭先人，有人整理一下植栽落葉、也有人雙手合十對著樹說說話，更多人行禮默念，追憶亡者昔日的身影，看著羅漢松，福木、台灣欒樹因為先人化做春泥更護花，滋長了植木發芽、茁壯、開花，延續生命力。

高雄市葬管理處長謝汀嵩指出，高雄市有旗山、燕巢兩處樹葬區約1400個樹穴，統計使用率大增，105年成長率是104年的1倍。謝汀嵩今天指出，為了因應可能改變的殯葬型態，市府已規劃在茄萣區新闢1樹葬區。1060403

(中央社)