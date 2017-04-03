20萬金飾藏廢衣櫃 清潔隊員物歸原主
新莊區清潔隊日前清運廢棄家具時，發現民眾報廢衣櫃抽屜內，藏有價值約20萬的金飾、珠寶等財物，許姓及郭姓2名清潔隊員立刻通報隊部，並將所有財物送到派出所報案招領。
環保局指出，3月31日下午2時30分左右，新莊區清潔隊員執行清運勤務途中，意外發現前面已收運上車的報廢衣櫃，在機具的夾壓破碎下，抽屜內突然顯露出價值不菲的金飾、珠寶、現金、存摺及印鑑，清潔隊員趕緊停止破碎，將所有財物逐一拿出清點後送至派出所。
沒過多久，隊部也接到一位林姓婦人來電急尋，表示自己搬家時誤將近20萬元的財物連同廢棄的衣櫃、廚具一併丟棄，想起時衣櫃已由清潔隊收運清除，不曉得是否有機會找回失物。
環保局表示，林姓婦人前一天晚上已將廢棄家具堆放在社區門口，3月31日上午8時22分才電洽環保局清潔隊預約清運，而清潔隊也設法馬上安排於同日下午進行清運。
幸好該衣櫃原有上鎖且清潔隊員於第一時間報案，所以經警方查證後，林姓婦人得以順利領回遺失的財物，也頻頻感謝隊員的熱心幫忙。1060403
(中央社)
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