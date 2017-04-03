台灣旅展真有料 冠軍啦啦隊扯鈴助陣

我要評比

台灣旅遊展銷會本周新加坡登場，其中，曾獲2015年世界啦啦隊錦標賽混合團體頂級賽冠軍「台灣啦啦隊」，以及「飛樂鈴揚」扯鈴表演，將為東協旅人帶來絕佳視覺饗宴。

觀光局駐新加坡辦事處從6日到9日舉辦這場盛大的台灣旅遊展銷會，號召全台28家觀光業者，以「Taiwan！The Heart of Asia」為主題，結合美食、樂活、購物及台灣觀光年曆，帶來最豐富、最優惠的旅遊訊息及產品。

駐新加坡辦事處指出，國際知名「孤獨星球」（Lonely Planet）、紐約時報、CNN等媒體連續多年評選台灣為年度的全球旅遊國度，近期英國權威旅遊指南「Rough Guides」評選2017年必訪的10大旅遊地，台灣更名列其中，凸顯台灣豐富旅遊資源與魅力。

駐新加坡辦事處指出，活動現場充滿濃濃台灣味，不僅有彩繪明信片、手作台灣童趣玩具、台灣喔熊彩繪餅乾等多樣DIY，更有讓東協國家旅人驚豔的紅豆牛奶冰、辣椒小魚乾拌米粉、三星蔥油餅的美食。

另外，台灣觀光局也特別從台灣空運香蕉、鳳梨、番石榴、葡萄、蓮霧、西瓜等水果，讓民眾品嚐「MIT」的好滋味。

駐新加坡辦事處說，東協國家有不少穆斯林朋友，目前全台有104家餐旅單位獲得清真認證，台灣觀光局所轄的13個國家風景區、桃園機場、高雄機場等場所，均提供穆斯林旅客祈禱室及友善廁所等設施，絕對讓穆斯林旅客旅行台灣好自在。1060403

(中央社)