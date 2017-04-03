《時來運轉》NCAA冠軍對決 傳統強權力抗鬥牛犬

北卡中鋒米克斯能否再演準決賽神奇表現，將是北卡奪隊史第6冠的關鍵。（美聯社資料照）

俗稱「三月瘋」的NCAA全國錦標賽，即將在台灣時間明天早上9點20分迎接最後高潮，冠軍賽將由手握5座冠軍的傳統強權北卡羅萊納大學，對決奪冠呼聲極高、卻是首次打進NCAA冠軍賽的岡薩加大學，根據國外賭盤分析，都認為岡薩加近況絕佳，奪冠機會較高，但學生運動充滿不確定性，連續兩年殺進冠軍賽的北卡，也不願再次鎩羽而歸。

岡薩加大學最知名的校友，莫過於前NBA傳奇球星史塔克頓，但過去在NCAA戰績並不搶眼，曾8次闖進「甜蜜16強」、3度闖進8強，卻在今年才第一次殺進最後4強與冠軍賽，締造校史紀錄，對於以「鬥牛犬」作為吉祥物的岡薩加大學而言，沒有在最後一戰收手的可能。

岡薩加後衛威廉斯高斯扮演攻勢發動機。(美聯社資料照)

岡薩加能克敵致勝的關鍵，就是防守，本季平均只讓對手拿下61.8分，徹底展現防守絕對不會失常的理念，而平均攻下16.9分的威廉斯高斯扮演球隊「攻勢發動機」，是球隊絕對得分主力，內線則有「老少配」，來自波蘭的卡爾諾斯基已是第5個NCAA球季，搭配大一新鮮人柴克柯林斯，成為岡薩加禁區屏障。

談到禁區，北卡的禁區擁有大四中鋒米克斯壓陣，他本季繳出NCAA生涯最佳成績，平均12.7分、9.4籃板，更重要的是他近況絕佳，北卡4強遭遇強權奧勒岡大學，儘管全隊投籃命中率不到3成7，但他一人13投11中，猛攻25分、14籃板，包括8個進攻籃板，助北卡1分險勝，而北卡本季無論是籃板與進攻籃板都獨占鰲頭，理由就是米克斯。

NCAA的賽況不可預期性高，但值得一提的是，過去預測冠軍已連續7年失準的前美國總統歐巴馬，卸任了仍再開金口，他預測北卡將獲得最終冠軍，成為北卡奪冠的有趣變數。然而，歐巴馬預測本季NCAA最終4強，真正安抵4強的球隊只剩北卡，觀察北卡能否力抗歐巴馬烏鴉嘴，也是比賽另類焦點。

(中時電子報)