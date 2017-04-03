墾丁比基尼妹掰 學生妹上場
比基尼退場，換學生妹上！今墾丁春天音樂節最後1天，南灣沙灘人潮減少，嗆辣的比基尼妹也零星少見蹤跡，不過玩沙親子團與學生妹進駐，其中台大7名大四學生，女孩穿著清爽白上衣、牛仔短褲，再套上學士服領巾，陽光味十足。
今天的南灣沙灘和昨天不同，顯得坑坑疤疤，這是因為今天來的遊客多是親子團，爸媽帶著孩子來玩沙、堆沙堡，比基尼妹子也寥寥無幾，而一團脖上戴著學士服領巾的學生，正是台大圖資系的大四生，其中姚姓同學則是來畢業環島，順便找來參加春天吶喊的同班同學。
女孩兒難掩羞澀的笑容說，今天是他們留在墾丁的最後一天，所以來踩踩水玩玩沙，並沒有打算下水，所以沒帶比基尼，只帶了領巾來抓住學生時期的青春尾巴。
(中時)
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