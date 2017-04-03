《目擊者》口碑爆棚 上映3天全台票房破800萬
電影《目擊者》上片3天口碑爆棚，全台票房突破800萬，在社群網站也被網友評為：「難得少見的燒腦國片」、「手心冒汗地看到最後，很刺激的一次觀影歷程！」等；在YAHOO電影中的觀眾滿意度，也有4.5分的高評價。
導演與演員莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿和李淳，也自3/31起，連3天在台北市各大戲院進行映後QA活動，親自與觀眾交流觀後感。
許多觀眾對於《目擊者》中，一場莊凱勛和李淳為了調查真相，意見不合大打出手的戲印象深刻，電影畫面是拳拳到肉、拳拳濺血非常真實。
在映後問答時，莊凱勛李淳也與觀眾分享，雖然開拍前期，劇組有安排他與李淳接受武打訓練，在片場也有事先排練，但由於拍攝空間非常陰暗狹小，李淳意外打傷莊凱勛的嘴角，卻絲毫不減兩人的好交情。
李淳因台北首映會遇上火災疏散，直到3/31上片當天才有機會進戲院欣賞全片，看完後大讚莊凱勛的演技精湛，電影最後一幕的收尾笑容，讓人不寒而慄。
許瑋甯和導演昨天則是留守信義區，為了力挺電影，許瑋甯自掏腰包，包場邀請家人和粉絲來看，昨天下午更直接在信義區街頭開FB直播，舉辦找出直播所在地，就送出電影票的活動，引來許多粉絲要求拍照簽名，許瑋甯展現親民態度，來者不拒，一一實現粉絲願望。
(時報周刊)
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