鍾子偉創關鍵評論網 盼成清流
前三麗鷗中國區總經理鍾子偉創立關鍵評論網，盼提供有用資訊，會留在台北創業，是因首都會有好人才，也盼成為一股清流。
台灣新聞和言論自由全球有目共睹，前三麗鷗中國區總經理鍾子偉和曾擔任資深編輯楊士範共同創辦關鍵評論網，希望可替台灣媒體帶入清流。
鍾子偉創業前有優渥薪水，因公司營運良好，無須擔憂資金周轉，但創業後，找資金變工作內容。
鍾子偉認為，華文地區只有台灣有條件可做媒體，因為擁有其他國家沒有的新聞和言論自由，若要開設新媒體，台灣是第一選擇，且只有台北才有條件吸引好的人才和資源補助。
鍾子偉提到，網站還未上線時，曾帶著營運計畫書找過創投公司和媒體老闆，雖然大都表達支持，但他們也擔心沒有腥羶色新聞是否會讓民眾買單，因此對投資出現猶豫。
為建立關鍵評論網品牌形象，鍾子偉向台北市產發局申請「品牌影響力與市場拓展投資計畫」，希望透過北市補助計畫，協助品牌擴展。
鍾子偉也給創業者建議，創業趁年輕，先問自己，這件事若不做會不會後悔，若會，那就傾聽自己內心勇往直前，不要留遺憾。1060403
(中央社)
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