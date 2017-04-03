票價將漲5％？高鐵公司：待送董事會討論 儘早公布結果

由於行政院主計總處公告的台灣地區消費者物價總指數（CPI）累積變動率達3.11％，交通部依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」中，只要CPI超過達3％，就要調整核定基本費率，因此已於3月31日公告高鐵基本費率標準，從每人每公里4.009元調整至4.134元。也就是說，台北－左營將可能從現行1490元調整至1570元，調高80元，漲幅約5.36%。

但台灣高鐵公司表示，高鐵將依合約機制，考量公司營業成本、市場競爭力、旅客需求等進行整體評估，無論調整與否，都要提報董事會討論，外界不必過度臆測，一旦有結果會儘速公告。雖然交通部身為高鐵最大股東，但高鐵局也說，尊重高鐵公司決定。

不過，高鐵公司其實不需此次調高核定費率，才能報董事會調整票價，因為2013年高鐵北高票價一度漲到1630元，財改後才調回1490元，就是由於當年交通部就曾將基本費率核定從每人每公里3.655元調整至現行的4.009元，而且當時高鐵依約，還能以基本費率核定最高票價為基準，再加漲20％，所以得出1630元票價。

不過，2015年財改時，高鐵公司因高額折舊面臨破產問題經歷財改，泛公股出資300億元，政府成為高鐵最大股東，票價才應立法院要求降回1490元，也拿掉高鐵可再加漲20％的權利，因此本次即便再調高基本費率，也不會漲過1630元。

(中時)