票價將漲5％？高鐵公司：待送董事會討論 儘早公布結果
由於行政院主計總處公告的台灣地區消費者物價總指數（CPI）累積變動率達3.11％，交通部依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」中，只要CPI超過達3％，就要調整核定基本費率，因此已於3月31日公告高鐵基本費率標準，從每人每公里4.009元調整至4.134元。也就是說，台北－左營將可能從現行1490元調整至1570元，調高80元，漲幅約5.36%。
但台灣高鐵公司表示，高鐵將依合約機制，考量公司營業成本、市場競爭力、旅客需求等進行整體評估，無論調整與否，都要提報董事會討論，外界不必過度臆測，一旦有結果會儘速公告。雖然交通部身為高鐵最大股東，但高鐵局也說，尊重高鐵公司決定。
不過，高鐵公司其實不需此次調高核定費率，才能報董事會調整票價，因為2013年高鐵北高票價一度漲到1630元，財改後才調回1490元，就是由於當年交通部就曾將基本費率核定從每人每公里3.655元調整至現行的4.009元，而且當時高鐵依約，還能以基本費率核定最高票價為基準，再加漲20％，所以得出1630元票價。
不過，2015年財改時，高鐵公司因高額折舊面臨破產問題經歷財改，泛公股出資300億元，政府成為高鐵最大股東，票價才應立法院要求降回1490元，也拿掉高鐵可再加漲20％的權利，因此本次即便再調高基本費率，也不會漲過1630元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。