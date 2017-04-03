傳奇最終章 第33屆摔角狂熱大賽閉幕

今年的主賽是瑞恩斯(左)與送葬者的無規則大戰。(摘自WWE推特)

一年一度的WWE「摔角狂熱」大賽於3日開鑼，奧蘭多的Camping世界中心場館湧入75245名觀眾。雖然這次沒有圈外的名人參戰，不過仍有送葬者(The Undertaker)與瑞恩斯(Roman Reigns)的對決，以及前UFC重量級冠軍萊斯納(Brock Lesnar)與高柏(Goldberg)的恩怨戰來吸引眼球，小老闆麥馬漢(Shane McMahon)也再度搏命演出。

高柏(左)與萊斯納的世界冠軍爭霸戰。(摘自WWE推特)

萊斯納面對宿敵高柏的冠軍爭霸戰是重頭戲，這是一場力量之間的對決。高柏一如往常展現驚人的武勇，一記正宗「長矛衝刺」將萊斯納撞穿場外的護欄。不過高柏的必殺技「傑克鐵鎚」無法解決萊斯納，反被萊斯納使出招牌的「背摔之城」「五級颶風」給打倒，萊斯納終於如願以償擊敗高柏，成為新任世界冠軍。

萊斯納使出終結技「五級颶風」擊敗高柏。(摘自WWE推特)

最令人關注的是送葬者職業生涯的最後一戰，理所當然成為本屆的主賽，是一場無規則的比賽。瑞恩斯表現得極為勇猛，即使吃了送葬者所有的必殺技「鎖喉摔」「最後之旅」「墓碑落下」「地獄之門」也沒有倒下，耗盡力量的送葬者最後被瑞恩斯反覆使出的「超人拳」「長矛撞擊」打倒，由瑞恩斯壓制3秒並取得這歷史性的一勝。

瑞恩斯成功擊敗送葬者，為傳奇畫下句點。(摘自WWE推特)

現年52歲、渾身傷痛的送葬者真的累了，賽後場內打下了粉絲熟悉的藍光，送葬者在擂台上安放了他的招牌黑色禮服之後緩步離去，走到出口前他握拳高舉單臂，最後一次做出標誌性的動作，留下23勝2敗的大賽戰績，在全場觀眾「Thank you」聲中，送葬者於舞台的雲霧裡消失。這是死神喪鐘的絕響，又一個運動娛樂界的傳奇就此謝幕，送葬者用自己最後的精力交棒給公司最看重的新星瑞恩斯，第33屆摔角狂熱大賽也畫下了句點。

送葬者生涯在大賽第2度落敗，正式謝幕。(摘自WWE推特)

另一位即將退休的大秀哥(Big Show)在開場的巨人淘汰賽出局，這也是他的最後一場大賽。往常比較不受重視的女子冠軍戰，由於粉絲的要求被改在主賽的前一場進行。著名的雙打組合哈迪兄弟(The Hardys)的現身則讓全場觀眾陷入瘋狂。

(中時電子報)