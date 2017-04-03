養豬轉養蜂 達人林陽明顧蜂如顧兒

養蜂達人林陽明出身養豬農家，20年前因遭口蹄疫波及，飼養的千餘頭豬仔全被撲殺，10多年的心血一夕全毀；因緣踏入養蜂領域，生產純正的蜂蜜，自己敢吃才賣給消費者。

林陽明說，老家在雲林麥寮，因家鄉找不到適合的工作，年輕時北上在夜市擺攤賺錢，後來因雙親年邁需要照料，於是返家接管養豬場。不料1997年口蹄疫爆發，飼養的千餘頭豬仔全被撲殺，家中經濟頓時出現危機。

他說，當時豬場被拍賣、身背千萬債務，還有6個孩子嗷嗷待哺，只好另謀出路；透過姪女婿引薦，夫妻兩人開始幫一家知名生技公司養蜂做研究。

林陽明說，初次踏進蜂場，因害怕被蜂螫嚇得不知所措，但想到一家8口還要過日子，妻子憂心不已頻勸說鼓勵，才放棄打退堂鼓的念頭，決心投入養蜂工作。

起初夫妻兩在西部學習養蜂技術，慢慢發現西部環境汙染日漸嚴重，於是移居花蓮養蜂。林陽明表示，研究案結束後，頂下原有蜜蜂和設備，成為獨立蜂農。

這些年來，如何克服被蜂螫的恐懼？林陽明說，「那種酸痛忍一下就會過去，日子久了也就慢慢習慣。」回答聽來輕鬆，卻也隱含為賺錢養家、償還債務，夫妻默默承受的痛楚。

養蜂取蜜，外人看來只要把蜂箱放置野外，讓蜂群來去穿梭即可。林陽明解釋，養蜂人必須注意蜜蜂的住宿品質、健康狀況，及蜂箱的擺放地點與周邊環境，這些都是影響蜂蜜、蜂王乳等品質良劣的關鍵因素。

此外，每年秋冬到來、東北季風吹起，俗稱「蜂虱」的蜂蟹大量繁殖，這種寄生於蜜蜂體外的生物，除了會讓幼蟲發育不全、使得工蜂壽命減短，更被視為全球蜜蜂大量消失的禍源，對辛苦的養蜂人家造成嚴重威脅。

「有些蜂農會噴藥驅蟲，但有食安顧慮，還讓蜜蜂因產生抗藥性無法被根治而死亡。」林陽明採用純天然方式防治，自行調製草酸糖液噴灑蜂箱裡的每片巢框，就算工序繁雜，費時費工，他仍堅持做下去。

「家人也吃自己生產的蜂蜜與蜂王乳，如果連自己都不敢吃，怎能賣給別人？」林陽明認真細心養蜂，從害怕蜜蜂的養豬戶變成養蜂達人，林陽明說，恐懼解決不了問題，既然投入就要用心了解、仔細觀察、從中學習。

林陽明說，照顧蜂蜜和照顧小孩一樣辛苦，也唯有如此，才能有優質的品質，收益也才能成正比；讓消費者吃到安全又養生的蜂蜜，才是蜂農與蜜蜂共創最重要的價值。1060403

(中央社)