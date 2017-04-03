龜山、楊梅電動機車充電站啟用 環局呼籲盡快申請補助

我要評比

龜山區公所電動機車充電站啟用。（環保局提供）

電動機車有助於節能減碳及環保。（葉臻攝）

桃園市政府環保局推動購買電動二輪車取代二行程機車，降低汙染同時可以申請補助，龜山區楊梅區公所前天也啟用電動二輪車充電站，讓使用電動車的民眾不用擔心沒電，環保局也呼籲，目前加上環保署與經濟部補助，換購電動機車最高可補貼3萬1000元，但明年起會配合環保署政策逐年調降補助，民眾要換車就要趁現在。

本月1日龜山、楊梅區公所啟用電動二輪車充電站後，全桃園市包括桃園、平鎮、八德、新屋、龍潭、龜山、蘆竹、觀音、楊梅區公所，共設有39格免付費充電站，讓使用電動二輪車的民眾更方便。

環保局表示，今年度淘汰二行程機車換購電動機車補助金額最高仍可申請3萬1000元，但明年開始將依環保署公告補助金額將逐年下修，至2019年底就停止補助，呼籲民眾把握最後機會。

(中時)