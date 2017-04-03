中職13場36轟比去年多 又是彈力球助攻？
中華職棒本季至昨天(2日)為止，進行13場，4隊總計敲出36轟，比去年同場次的30轟多出6轟，今年又是全壘打滿場飛的1年？
中職去年球季轟出603發全壘打，寫下單季最多轟紀錄，而去年開季前13場只有30轟，本季前13場卻已36轟，全季全壘打數可望超越去年，看來今年又是「超級打擊年」。
去年4隊投手被轟的灰頭土臉，比賽用球被戲稱是「彈力球」，不斷被質疑，聯盟去年季中也兩度將球送檢，將彈性係數恢復到0.540至0.580規定範圍內，為0.576與0.573。
4隊領隊會議年初決議，本季比賽用球維持使用華櫻990，彈性係數以中間值的0.56為基準，球季開打前也會對第1批用球抽檢。
儘管如此，本季前13場還是炮聲隆隆，累計36轟比去年同場次多了6轟，平均每場比賽擊出2.77發全壘打，4隊投手隨時都會遭「炮襲」。
據統計，4隊中信兄弟前7場出賽擊出11轟，Lamigo桃猿出賽6場一樣11轟，出賽7場的富邦悍將與出賽6場的統一獅，各有7支全壘打產量。
全壘打排行榜方面，統一獅鄭鎧文4轟暫居榜首，中信兄弟蔣智賢與林智勝，富邦悍將吳宗峻，同以3轟居次。
(中時電子報)
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