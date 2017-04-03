驚見未成年在學高中生運毒 闖關失敗才知酬金還被誆
桃園機場昨晚再度查獲旅客夾帶安非他命闖關出境，販毒集團想趁清明連續假期出國人潮眾多時闖關，更惡劣的是竟然利用兩名不滿20歲沒有前科的在學高中生運毒，其中1人才16歲，在2人行李中共查獲安非他命毒品6382公克，這也是近3個月來查獲第3起毒品出境闖關案件，而且2人都還是新北市新莊區某高中夜間部學生。
航空警察局安全檢查大隊員警2日晚間執行中華航空公司CI053班機由桃園飛往紐西蘭奧克蘭託運行李檢查勤務時，發現陳（16歲）、胡（19歲）2人託運行李影像極為可疑，馬上會同關務署台北關關員嚴加檢查，分別在陳男行李箱夾層內查獲11包白色不明結晶物3,393公克、在胡男行李箱夾層內也同樣查獲11包白色不明結晶物3,439公克，合計毛重6,832公克，經檢驗後均呈現二級毒品安非他命反應，市價約6千萬。
航警局表示，2人在偵訊時供稱，他們兩人並不相識，而是分別是以20萬及8萬代價幫忙一位綽號叫「小喇叭」的男子攜帶毒品，犯毒集團將偽裝好的行李箱送達地點讓他們各自領取後，回去再裝上自己的行李，並且幫兩人報名好遊澳的旅遊團，混在旅遊團中，並交待抵達後，自然會有人打電話接觸聯絡交貨細節。而16歲陳姓少年在被逮後，才知道自己的酬金還不到另一位的一半，闖關失敗還被誆酬金。
繼2月26、27日及3月4日2起安非他命毒品闖關案後，這次再度查獲的已經是近3個月來查獲第3起毒品出境闖關案件l。不過，前2次犯嫌都是以膠帶、束腹綑綁在身上、大腿等處，這一次則是夾藏在託運行李箱中，而3件運輸毒品出境案件中有2案都是選擇在連續假期前、中段時間，研判運毒集團想利用連續假期趁出境旅客暴增期間，將毒品運輸出境。
更令人髮指的是，犯毒集團竟找來沒有前科涉世未深的未成年在學學生來運送毒品，而且還以低於一般行情的酬金，航警呼籲，運輸第二級毒品安非他命者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。社會大眾應斷絕毒品危害，拒絕毒梟利誘，勿貪圖私利，心存僥倖誤觸法網。
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(中時)
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