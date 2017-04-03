高鐵票價達調高標準 是否漲價待評估
交通部每年檢討高鐵基本費率，票價達調高標準；至於高鐵票價是否會調漲，交通部次長王國材表示，還未收到調高票價的訊息，，台灣高鐵表示，會整體評估。
交通部每年依台灣消費者物價指數變動率，檢討基本費率，日前公告基本費率從每公里新台幣4.009元調高為4.134元。
根據基本費率，台北到左營票價可從目前1490元漲至1570元，台北到台中可從700元增加至740元，台北到台南可從1350調高為1425元，北高來回多160元、北南來回多150元、北中來回多80元。
高鐵第一次調高票價是在2013年8月，也就是通車6年多後，調幅從7.1%至9.6%，當北高票價從1490調高為1630元，後來台灣高鐵財務不佳，公司面臨破產危機，政府主導財改，並在2015年12月1日，將高鐵票價降回原點。
交通部次長王國材表示，還未收到調高票價的訊息，但盼高鐵公司審慎評估。
台灣高鐵說，會依合約機制，考量公司營業成本、市場競爭力、旅客需求等進行整體評估，並提報董事會決定，還未確定是否漲價。1060403
(中央社)
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