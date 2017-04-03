加國總理下戰帖 六人行男星婉拒
加拿大總理杜魯道趁著愚人節在推特發文，向美國影集「六人行」男星馬修派瑞喊話，說不介意和他再打一架。馬修派瑞今天的回應是，自己覺得還是拒絕為妙。
馬修派瑞（Matthew Perry）在推特上回應說，「先生您提出的再戰要求，我想我還是略過比較好（畢竟你手上現在有一支軍隊可以供你差遣）。」
這場「杜魯道VS錢德勒」（馬修派瑞在六人行影集裡的角色名為錢德勒）愚人節拳擊之約，始作俑者其實是馬修派瑞本人。
馬修派瑞上個月在美國深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）時爆料，說他在加拿大唸小學時，曾和小他幾屆的杜魯道同校。當時杜魯道某項運動很在行，他和同學看杜魯道不順眼，曾經一起揍過杜魯道。
馬修派瑞還說，杜魯道的父親當時是加國總理；但校內並沒有任何特勤人員保護杜魯道。
儘管在節目中，馬修派瑞一再強調自己當時揍人的行為很遜、很不應該，他一點也不覺得自豪。但長大後練過拳擊的杜魯道，顯然不打算就此放過馬修派瑞；再怎麼說，也得在愚人節嚇唬他一下。
杜魯道在4月1日發推文，說他不介意再打一場架，「我想了一想，你知道嗎？誰不想揍錢德勒一頓？再來打一架，馬修派瑞你意下如何？」
網友們對於杜魯道和馬修派瑞為了要不要再打一架，在推特上你來我往，反應相當熱烈。
有網友說，馬修派瑞的回應，很「錢德勒」；還有人說，馬修派瑞把樓給蓋歪了，拿杜魯道現在有軍隊撐腰來作託詞是有趣回應，正是加拿大人的典型幽默。
杜魯道2012年曾在慈善拳擊賽中，擊敗保守黨參議員布拉（Patrick Brazeau）。杜魯道當年的拳擊照片，此時再度被瘋傳。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。