加國總理下戰帖 六人行男星婉拒

加拿大總理杜魯道趁著愚人節在推特發文，向美國影集「六人行」男星馬修派瑞喊話，說不介意和他再打一架。馬修派瑞今天的回應是，自己覺得還是拒絕為妙。

馬修派瑞（Matthew Perry）在推特上回應說，「先生您提出的再戰要求，我想我還是略過比較好（畢竟你手上現在有一支軍隊可以供你差遣）。」

這場「杜魯道VS錢德勒」（馬修派瑞在六人行影集裡的角色名為錢德勒）愚人節拳擊之約，始作俑者其實是馬修派瑞本人。

馬修派瑞上個月在美國深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）時爆料，說他在加拿大唸小學時，曾和小他幾屆的杜魯道同校。當時杜魯道某項運動很在行，他和同學看杜魯道不順眼，曾經一起揍過杜魯道。

馬修派瑞還說，杜魯道的父親當時是加國總理；但校內並沒有任何特勤人員保護杜魯道。

儘管在節目中，馬修派瑞一再強調自己當時揍人的行為很遜、很不應該，他一點也不覺得自豪。但長大後練過拳擊的杜魯道，顯然不打算就此放過馬修派瑞；再怎麼說，也得在愚人節嚇唬他一下。

杜魯道在4月1日發推文，說他不介意再打一場架，「我想了一想，你知道嗎？誰不想揍錢德勒一頓？再來打一架，馬修派瑞你意下如何？」

網友們對於杜魯道和馬修派瑞為了要不要再打一架，在推特上你來我往，反應相當熱烈。

有網友說，馬修派瑞的回應，很「錢德勒」；還有人說，馬修派瑞把樓給蓋歪了，拿杜魯道現在有軍隊撐腰來作託詞是有趣回應，正是加拿大人的典型幽默。

杜魯道2012年曾在慈善拳擊賽中，擊敗保守黨參議員布拉（Patrick Brazeau）。杜魯道當年的拳擊照片，此時再度被瘋傳。1060403

(中央社)