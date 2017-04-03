法警行使職權無法源 藍委提案立法

國民黨立委許淑華表示，法警勤務有諸多干涉人民基本權利，然法警至今未有行使職權的法律依據，恐有侵害人權之虞，於是提出法警職權行使法草案，賦予法警執法依據。

有鑑於現行未有法律明確規定法警行使職權，又法警的勤務內容，又有諸多干預人民基本權利之措施，如安全檢查、身體檢查、警械及戒具之使用等。

許淑華表示，司法院大法官會議解釋，明白揭示警察執行勤務，不論勤務名稱為何，其職權行使的要件、程序及救濟，均應有法律之明確規範，才符憲法保障人民基本權利的意旨。

許淑華指出，立法院已於92年制定通過警察職權行使法。另按兩公約施行法規定，政府機關行使其職權，應符合兩公約法有關人權保障之規定，不符兩公約規定者，應於兩公約法施行後2年內檢討改進以完善法制。

她說，目前國家最高司法及法制機關司法院及法務部，其所屬各級法院及檢察署的法警，迄今仍未有其行使職權的法律依據，且現行法警勤務，諸多干預人民基本權利之措施，顯有侵害人權之虞，影響人民對司法的觀感與信賴。

為樹立與時俱進之憲政價值觀，使法警職權法制能儘速與國際人權規範接軌，健全台灣人權保障體系，許淑華擬具法警職權行使法草案，以符司法院大法官會議解釋意旨，並促進兩公約所保障各項人權之落實，強化人民對司法之信賴。

法警職權行使法草案分成6章，共55條，主要明定法警的職權及職權行使的要件、程序，以及為符合法警執勤時務所需，明文規定法警警械及戒具的種類及使用對象。1060403

(中央社)