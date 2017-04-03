法警行使職權無法源 藍委提案立法
國民黨立委許淑華表示，法警勤務有諸多干涉人民基本權利，然法警至今未有行使職權的法律依據，恐有侵害人權之虞，於是提出法警職權行使法草案，賦予法警執法依據。
有鑑於現行未有法律明確規定法警行使職權，又法警的勤務內容，又有諸多干預人民基本權利之措施，如安全檢查、身體檢查、警械及戒具之使用等。
許淑華表示，司法院大法官會議解釋，明白揭示警察執行勤務，不論勤務名稱為何，其職權行使的要件、程序及救濟，均應有法律之明確規範，才符憲法保障人民基本權利的意旨。
許淑華指出，立法院已於92年制定通過警察職權行使法。另按兩公約施行法規定，政府機關行使其職權，應符合兩公約法有關人權保障之規定，不符兩公約規定者，應於兩公約法施行後2年內檢討改進以完善法制。
她說，目前國家最高司法及法制機關司法院及法務部，其所屬各級法院及檢察署的法警，迄今仍未有其行使職權的法律依據，且現行法警勤務，諸多干預人民基本權利之措施，顯有侵害人權之虞，影響人民對司法的觀感與信賴。
為樹立與時俱進之憲政價值觀，使法警職權法制能儘速與國際人權規範接軌，健全台灣人權保障體系，許淑華擬具法警職權行使法草案，以符司法院大法官會議解釋意旨，並促進兩公約所保障各項人權之落實，強化人民對司法之信賴。
法警職權行使法草案分成6章，共55條，主要明定法警的職權及職權行使的要件、程序，以及為符合法警執勤時務所需，明文規定法警警械及戒具的種類及使用對象。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。