活動中心設漫畫屋 3千漫畫免費看
這麼好，活動中心竟有免費漫畫屋看到飽！新莊區新泰市民活動中心將50坪獨立空間規劃成可以隨興坐臥的「漫畫屋」，是全新北唯一公有的漫畫屋、學童最愛聚集的秘密基地。
新莊區長李政勳說，漫畫屋內收藏了3000多本漫畫，依照「運動類」、「偵探推理」、「科幻」、「靈異」等一目瞭然的分類進行陳列空間的配置，讓讀者可以容易找到自己想要的書籍。
其中，不乏「航海王」、「名偵探柯南」、「火影忍者」等風靡全球的經典漫畫，題材多元，不只小孩著迷，連大人都愛不釋手。
另外，漫畫屋也特別收藏「平太的花壽司」、「天才廚師飯藏」、「神之?」等職人漫畫，生動的情節，讓讀者在享受故事的同時也增進知識，並可讓學生提早探索自己的興趣，預做職涯規劃。
由於漫畫屋的藏書以套書為大宗，除了少數單冊的書以一般傳統書背朝外的方式陳列外，套書、叢書則是參考中國古書的陳列方式，以「一落」的方式擺置，便利讀者取用及閱讀。
李政勳表示，新泰市民活動中心位於新泰公園內，鄰近新泰國小及捷運站，交通方便，吸引機關及社團租借，舉辦過相當多的研習課程，設置「漫畫屋」，除了培養孩子的閱讀、表達、創作及藝術鑑賞等能力，更希望透過生動有趣的漫畫，能讓學生生活與學習緊密連結。
幾乎天天到漫畫屋報到的吳同學說，現在不用花錢就能在漫畫屋看到暢銷漫畫，感覺就像多了一個屬於自己的秘密基地。
民政局地方自治科長陳耀川說，新莊全區市民活動中心九成設有閱覽室，在人口密集區提供市民舒適安靜的閱讀空間，不僅能培養社區居民閱讀的好習慣，更能提昇市民的文化素養。1060403
(中央社)
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