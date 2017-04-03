南韓日美聯合軍演 應對北韓潛艦威脅

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南韓國防部表示，在對北韓武器計畫的憂慮日益加深下，南韓、日本和美國今天舉行海上聯合軍事演習，旨在對抗來自北韓的潛射飛彈威脅。

法新社報導，北韓正在尋求開發出射程覆蓋美國本土，可搭載核彈頭的長程飛彈技術，迄今已進行5次核試，包括去年的兩次。

為期3天的軍演在800多名士兵參與下展開。美國總統川普昨天警告，假使證明中國大陸不願協助，美國準備單方面處理北韓核子計畫。

南韓國防部表示，軍演在南韓南部外海、靠近日本的區域展開，參演軍力包括用在反潛作戰的多艘驅逐艦和多架直升機。

根據南韓國防部，軍演目的在於「確保能有效回應潛射彈道飛彈等北韓的潛艦威脅」，以及「展示3國堅定的決心」。

近幾個月北韓發射一系列飛彈，加上有報導指出北韓可能正在準備進行新一輪核試後，此區域緊張局勢升溫。（譯者：中央社陳昱婷）1060403

(中央社)