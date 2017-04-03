宜蘭冬山老街巷弄 3D彩繪農村風貌
宜蘭縣冬山鄉公所配合目前在當地舉辦的綠色博覽會，特別邀請創作團隊在老街巷弄牆面3D彩繪，呈現有趣農村風貌，成為微旅行的新打卡點。
2017年宜蘭綠色博覽會從4月1日起到5月14日，於冬山河生態綠舟及冬山車站周邊社區登場，園區規劃5大主題展區，呈現農業六感體驗等多元風貌。
冬山鄉公所說，配合綠色博覽會，為呈現最美的巷弄文化，日前斥資新台幣100萬元邀請創作團隊在火車站附近的冬山路102巷、南興路54巷與展南2巷等地的牆面上，彩繪3D圖案，主題涵蓋冬瓜山寶寶、冬山知名景點梅花湖還有各種農業鄉村風貌。
這些以假亂真的3D圖像，色彩豐富鮮豔，讓遊客流連駐足許久，成為新打卡地點。
此外，鄉公所也在綠博舉辦期間，於冬山鄉農會倉庫前規畫特色市集，販售在地特色美食、文創商品與DIY體驗。
冬山鄉長謝燦輝表示，冬山老街至今已有相當的歷史文化，為活絡觀光人潮，這次配合綠博打造3D彩繪，希望遊客在欣賞巷弄美學中認識老街文化。綠博活動結束後，這些創作也會持續保留。1060403
(中央社)
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