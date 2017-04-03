徐世榮批賴神只會包裝 手法威權又獨裁

台南市長賴清德昨出席《新新聞》30周年紀念活動，卻當場被「反南鐵東移自救會」踢館，自救會會長陳致曉批賴罔顧人權，賴清德表達願意對談，「只怕是你不願意見我。」此言一出，長期關心居住正義的政大教授徐世榮今天上午在臉書痛批賴，是一位很會包裝的政治人物，「統治的手法仍然是非常的威權及獨裁。」

徐世榮表示，他關心台南鐵路東移案已經有很長一段時間，透過這個個案，讓我深刻認識了賴清德這位賴神及政治明星，我覺得他是一位很會包裝的政治人物，他雖然主張台獨，因此受到許多主張台獨及本土意識者的支持，但他的思維及統治的手法仍然是非常的威權及獨裁，而且他也很會欺騙社會大眾。

徐世榮指出，賴清德說「只怕是你不願意見我」，完全是個話術，因為多年來他根本就拒絕與自救會以及徐見面，「如今竟然當眾暗示是我們不願意見他，這真的是非常的不可取！」

(中時)