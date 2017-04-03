開著偷來的車　男子家中被搜出土製散彈槍

邱男家中被搜出土製散彈槍。（葉臻翻攝）

邱男車上被查出用來製造槍枝的原料。（葉臻翻攝）

邱男車上被查出土製子彈。（葉臻翻攝）

桃園市有恐嚇取財、毒品前科的21歲邱姓男子，昨天凌晨駕駛偷來的白色馬自達，行經中壢區中北路二段437巷56號前，被眼尖的保大小隊長林詠盛，隊員賴一帆、梁修旻及吳春典發現行跡詭異，一查車牌之下發現車牌與車身不合，立刻將他攔查。

員警並在邱男副駕駛座下不但有8顆9mm改造子彈，還有1顆改造散彈槍子彈，及1批用來製造子彈工具的原料，訊問之下邱男也坦承家中藏有槍支，到邱男家後果不其然，查獲1支土造散彈槍。

邱男坦承曾試射過散彈槍3發，槍彈則是自行購買鋼管、黑色火藥、鋼珠及鉛彈製造而成，經過鑑識中心鑑定，該土製散彈槍雖無扳機，但仍可以槍管與握把結合並以推送撞針方式發射，是具底火、火藥及金屬彈丸完整結構、有殺傷力的槍枝，訊後仍將邱男依照違反槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜罪嫌移送法辦。

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(中時)