厄瓜多總統選舉：左派莫雷諾勝 保守黨要求重計票

前厄瓜多副總統莫雷諾和其妻在勝選後擁抱。(美聯社)

厄瓜多反對黨總統候選人拉索。(美聯社)

莫雷諾支持者在街上慶祝他勝選。(美聯社)

厄瓜多今天舉辦最後一輪總統選舉，左派政黨候選人莫雷諾(Lenin Moreno)宣布勝選，但保守黨挑戰者拉索(Guillermo Lasso)表示出口民調顯示他才是勝者，因此要求重新計票。

根據路透社(Reuters)報導，在已經開票超過95%的情況下，莫雷諾的得票率(51.1%)略高於拉索的48.9%，但目前厄瓜多選舉委員會尚未宣布最後結果。

對爆料網站「維基解密」(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)而言，他似乎可以因此鬆一口氣。亞桑傑目前在厄瓜多位於倫敦的大使館內尋求庇護，拉索之前宣誓當選後一定會驅逐他。

這也振奮了南美洲最近掙扎保持勢力的左派，阿根廷、巴西和秘魯最近因為經濟不穩、貪腐猖獗，使得右派勢力興起。

莫雷諾是厄瓜多的前副總統，自從20幾年前在搶案中被槍擊後，就失去雙腿的行動能力，需仰賴輪椅行動。若他真的在5月24日上任厄瓜多總統，將是世界上首位使用輪椅的總統。

在莫雷諾勝選的消息傳出後，數百名拉索的支持者湧到選舉委員會辦公室前，揮舞國旗並呼喊口號：「對政治騙局說不！我們不要變成委內瑞拉！」委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是南美左派的領袖、他熱烈地在推特上恭喜莫雷諾，但他的政治對手抨擊馬杜洛正在將委內瑞拉改變成獨裁政體。莫雷諾的支持者則批評拉索只會減少福利，以及為富人謀求利益。

(中時電子報)