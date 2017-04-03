與羅馬尼亞人別站太近！ 各國安全距離報你知

各國家的人有著不同習慣的安全距離。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

人與人之間「距離」很重要，這裡指的不只是心理方面，也包括物理上，每個人都有自己習慣的安全距離。而近來國外一份調查發現，不同國家的人在安全距離上有著明顯差異，像是羅馬尼亞人習慣與陌生人保持139公分的距離，為調查國家中最遠；而阿根廷人則以76.5公分最近。

據《每日郵報》報導，波蘭羅可洛大學（University of Wroclaw）早先進行一項有關安全距離的研究，其調查9000名來自42個不同國家的人，透過圖表的方式，詢問他們願與陌生人保持最近的距離。

各國安全距離表。(圖/翻攝自每日郵報)

結果顯示，對陌生人保持最遠距離的是羅馬尼亞人（139公分），其次則是匈牙利人（130公分）與沙烏地阿拉伯人（126公分）。而距離最短的則是阿根廷人（76.5公分），再來為秘魯人（79.6公分）與保加利亞人（81.3公分）。

研究中指出，安全距離的長短與各國文化差異有關，但也存有其它影響因素，像是氣候較熱的國家，可能更願意與陌生人站得較近；此外，老一輩的人傾向與女性保持更遠距離。至於亞洲的部分，像是中國或香港，在調查中則占第10與第9，分別為115和116公分。

(中時電子報)