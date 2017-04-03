福康安紀功碑 道出嘉義地名由來

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嘉義公園入口處附近的「福康安紀功碑」，記載清乾隆皇派福康安渡台平變的史蹟，馱負石碑的「贔屭」往往被誤為「巨龜」。中央社記者江俊亮攝 106年4月3日

嘉義古名「諸羅山」，清乾隆年間，台灣發生林爽文事變，乾隆皇派兵渡海平變，諸羅軍民因平變有功，獲賜改地名為「嘉義」，並由朝廷御製石碑褒揚戰功。

位於嘉義公園入口處附近的「福康安紀功碑」就是記載清朝平定林爽文事變，以及乾隆皇為了表彰諸羅軍民、「『嘉』其忠『義』」所設的石碑。石碑基座以贔屭馱負，卻被誤為「巨龜馱碑」。

事實上，馱負「福康安紀功碑」的贔屭，又名「龜趺」、「填下」，是龍生九子之一，屬於靈禽祥獸，由於性喜負重，外貌似龜，因此往往被認為「巨龜」或「神龜」。

這座頗具歷史意義的石碑，源自清乾隆51年（西元1786年），台灣發生林爽文事變，隔年乾隆皇派福康安率領大軍渡海，敉平民變。

當時，林爽文圍攻諸羅城，戰事慘烈；諸羅官兵因死守城門，因此獲皇帝賜改名為「嘉義」，並御製10座紀功碑石與基座，其中9座立於台南府城，1座立於嘉義公園內，成為見證歷史的古文物。

林爽文事變平定後，朝廷在廈門御製10座紀功石碑，以褒揚福康安戰功，其中4座全刻滿文、4座全刻漢文，2座漢滿文合刻。立於嘉義公園的紀功碑，正是2座滿漢文合刻之一。

根據文獻記載，清乾隆皇帝御賜的10座石碑及基座，是以花崗岩在廈門雕製，於乾隆56年（西元1791年）竣工、裝船運往台灣。

但是，船隻航行至安平港時，其中一隻贔屭不慎落海失蹤，因此民間有「石龜脫逃」的傳說，於是當局臨時在台灣另以砂岩仿製贔屭一隻，置於嘉義。

歷經120年之後，台灣已被日本統治，明治44年（西元1911年），落海的贔屭被漁民撈獲上岸，因此民間又有「石龜復活」的傳說，這隻贔屭目前奉祀在台南市保安宮，被尊稱為「白靈聖母」。

嘉義公園內的「福康安紀功碑」，額刻「御製」，雙龍紋飾，碑文以「命於台灣建福康安等功臣生祠，詩以誌事」為題，左書漢文，右書滿文，滿漢文合併，在台灣甚為罕見。1060403

(中央社)