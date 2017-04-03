印尼政商名流趕場 私人飛機暢行無阻
印尼幅員廣闊，島嶼眾多，許多政商名流都有私人飛機，從副總統、政黨主席、政府部會首長到企業老闆，私人飛機就是他們的交通工具。
印尼新聞網站liputan6.com報導，在印尼擁有私人飛機不是易事，不只口袋要深，擁有私人飛機涉及一連串法規條例，相當複雜。但還是有一些政商名流購買私人飛機，而不願搭乘客機。
印尼副總統尤素夫‧卡拉（Yusuf Kalla）擁有英國航太公司BAe 146–200私人飛機，這架飛機經修改後，它的廚房、洗手間相當舒適。他是在2009年總統大選前購買這架飛機。目前1架全新的此型飛機要價2500萬至3000萬美元之間。
印尼媒體大亨蘇雅（Surya Paloh）擁有兩架私人飛機，1架是英國生產的BAe 146，經過改造後成為1架擁有數個房間、餐廳及酒吧的飛機。他的另1架私人飛機是巴西航空工業公司的Embraer 190。
CT集團創辦人海魯爾（Chairul Tanjung）據稱也有兩架私人飛機，1架是灣流G550，要價3600萬美元。
曾參選印尼總統的大運動黨主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）則擁有私人飛機和直升機各1架，飛機是巴西航空工業公司的Legacy 600。
印尼富商、前從業黨主席巴克利（Aburizal Bakrie）擁有3到4架私人飛機。其中兩架是巴西航空工業公司的Legacy 600，要價約2750萬美元。另外1架是波音Boeing737–700公務機，可容納25至50人。
創立蘇西航空公司（Susi Air）的印尼海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）也有私人飛機。許多印尼政治人物或企業家也常常搭乘蘇西航空提供的包機前往印尼各地視察。蘇西也曾在印尼發生震災時，提供1架包機供各媒體記者免費搭乘，前往災區採訪。1060403
(中央社)
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