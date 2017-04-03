重返戰場 池上米恢復參加全國比賽
3年前退出全國稻米競賽的池上米，今年宣布「重返戰場」。池上鄉公所表示，力挺農委會政策。
全國稻米競賽池上米是常勝軍，池上鄉104年8月5日宣布退出全國稻米品質競賽，引起軒然大波，造成稻米界不小的震憾。
日前，池上鄉公所邀集池上鄉農會、多力米公司、瑞豐米廠、自產自銷戶及各村村長，研議是否重返全國比賽，結果獲得一致性的同意決定參賽，全鄉總動員全力準備爭取最高榮譽。
鄉長張堯城表示，重返賽事主要原因有二點，第一點是感謝農糧署願意將賽制恢復成當初的「全國總冠軍」，池上米當年退賽的原因消失了，自然要力挺農糧署的政策，決定重新參賽。第二點是今年增加「臺灣有機米組」的比賽，這對推廣有機耕作是一項鼓勵，池上鄉將推出三名選手爭取榮耀。
面對全國賽事，池上米是否有輸不起的壓力？張堯城表示，池上鄉公所提早決定重返全國賽，就是要農友們更認真的栽培稻米及注意細節，才有機會爭取佳績。這次比賽的計分標準是儀器判別佔45分、評審觀看性狀佔10分、口感佔45分，也就是說人為評審的分數佔55分，任誰也沒有把握能夠拿到冠軍。
張堯城表示，呼籲要參賽的池上農民，趕快向輔導米廠報名，以利協助田間管理及快速烘乾等服務，爭取最佳成績。
另外，池上鄉鄉內賽獲得前10名的農友依然頒發每名10萬元的獎勵金，後10名則為1萬元。鄉內賽第一名的選手將代表池上鄉參加全國「臺灣好米組」競賽、鄉內賽有機米組前三名的選手則可參加全國「臺灣有機米組」競賽。1060403
(中央社)
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