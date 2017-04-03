廢木屑種蔬果 謝志忠：降垃圾處理成本

台中市南屯區文山掩埋場堆積近萬噸廢樹枝悶燒多日釀災，台中市議員謝志忠（右）3日參觀以廢木屑栽種出的玉米、蔬菜等農作物。（謝志忠提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年4月3日

台中市南屯區文山掩埋場堆積近萬噸廢樹枝悶燒多日釀災，台中市議員謝志忠今天帶領大家參觀以廢木屑栽種出的玉米、蔬菜等農作物，建議可將廢木處理後免費提供市民。

住在台中市豐原區的黃意婷與美籍夫婿利用向台中市環保局申請的木屑，在豐原區鎌村路的自家空地栽種玉米、馬鈴薯、蔬菜等農作物，最近採收，今天邀請謝志忠前去分享豐收喜悅。

看著首度栽種就豐收的農田，黃意婷夫妻笑得很開心說，垃圾再利用的威力這麼大，讓他們輕鬆享受城市農夫的樂趣。

黃意婷表示，她從事國際貿易，而先生則長期茹素，兩人決定自己動手，用木屑當泥土，不用任何肥料，以最天然的方式種植健康蔬果。

謝志忠表示，以這次文山掩埋場廢樹枝悶燒的經驗，廢木必需妥善處理，不能再一味堆高，否則難保悶燒不會再發生。

謝志忠建議，最好處理的方式，就是依照台中市環保局樹枝（葉）再利用及木料領用計畫，將廢木處理後，免費提供給市民、各級機關團體及學校，可以當為景觀設計材料、填土用料、種植的肥料等用途，不只降低垃圾處理成本，也讓市民體驗當個城市農夫的小確幸。1060403

(中央社)