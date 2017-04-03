記者變受訪者 高潞．以用曾想躲鏡頭

時代力量籍立法委員高潞．以用（右）曾在原住民族電視台任職近10年，她說，從記者轉為受訪者，雖然也曾擔任主播，但剛開始還是會想要避開鏡頭，有時還自然而然地站在攝影機旁邊。（高潞．以用提供）中央社記者陳俊華傳真 106年4月3日

時代力量立法委員高潞．以用曾在原住民族電視台任職近10年，她說，從記者轉為受訪者，雖然也曾擔任主播，但剛開始還是會想要避開鏡頭，有時還自然而然地站在攝影機旁邊。

高潞．以用表示，過去在原民台時，主要在花東跑專題，有颱風時則會被指定到登陸點去，她回憶起八八水災時，在花蓮守了一整晚，隔天往太魯閣方向巡視災情，看到燕子都在飛，老人家都說是沒事了，燕子才會出來。但回去接到公司電話，說台東災情很嚴重，立刻過去支援。

她說，當時攝影記者比她早兩小時到台東，先拍攝一些災區畫面，她則在火車上寫稿，攝影和文字記者分開行動，但共同把稿子完成，是很特別的經驗。看到八八水災災情後，對她影響非常大，「土地是有血有肉，覺得土地受傷了」，認為要有好好守護土地、防範未然的想法。

高潞．以用表示，在花蓮時關注土地議題，雖然身為記者，但很多消息都是第二手，像是開發案也沒辦法監督花蓮縣政府，只有花蓮縣議員才行，因此就在2014議員選舉選前兩個月，登記截止前一個星期，才向電視台提離職，全心投入選舉。

高潞．以用說，一開始也覺得自己不是愛站在鏡頭前的人，雖然曾任記者也播過新聞，但還是比較喜歡在攝影機後面，剛開始都會避開攝影機，「有時候會自然而然站在攝影機旁邊」。

她表示，擔任立委後遇到的第一個颱風，還是習慣往外跑，去巡視有沒有災情，「這習慣很難改」，尼伯特颱風襲台時也跑出去，跟台東的記者朋友一起，「他去採訪，我去巡災情」。1060403

(中央社)