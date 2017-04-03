厄瓜多在野黨恐敗選 亞桑傑推文嘲弄

維基解密創辦人亞桑傑今天對厄瓜多激烈的總統大選也參一腳發言，他推文祝賀走社會主義路線的執政黨候選人勝選，且要他的對手離開厄瓜多。

法新社報導，2012年起藏身在厄瓜多駐倫敦大使館的亞桑傑（Julian Assange），個人命運受這場選戰左右。在野黨候選人拉梭（Guillermo Lasso）曾說過，如果他在總統大選中獲勝，揚言30天內要將亞桑傑趕出大使館。

在官方開票結果顯示，保守派前銀行家拉梭準備嚐敗仗後，45歲的亞桑傑得意地回敬拉梭的威脅之語。

他在推特上寫道：「我誠懇邀請拉梭（帶著或不帶著他避稅的數百萬元）在30天內離開厄瓜多。」維基解密（WikiLeaks）指控拉梭與巴拿馬文件（Panama Papers）的避稅醜聞有關連。

亞桑傑還用西班牙文寫道：「贊成亞桑傑，反對拉梭。」

曾猛烈批評美國、即將卸任的厄瓜多總統柯利亞（Rafael Correa）向亞桑傑提供庇護，柯利亞親自指定的候選人、前副總統莫雷諾（Lenin Moreno）也誓言會繼續履行承諾。

全國選舉委員會（National Electoral Council）表示，開出的94.2%選票中，莫雷諾得票率51.07%，拉梭48.93%。但拉梭質疑選舉舞弊，且表示要爭取重新驗票。（譯者：中央社陳昱婷）1060403

(中央社)