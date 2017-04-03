露營野宿賞流螢 那瑪夏山區桃李迎賓

我要評比

還記得輕羅小扇撲流螢的童趣嗎？高雄市那瑪夏是南部觀賞螢火蟲的聖地，有20多個品種，區公所在達卡努瓦里、生明聯絡道路等闢設6條賞螢步道，民眾可以把握3個星期的賞螢期。

每年的3月底到4月下旬是賞螢火蟲的季節，那瑪夏位因地勢高、無光害，是欣賞螢火蟲最適合的時候，同時山上桃花、李花也在枝頭綻放，繽紛浪漫。

為了行銷那瑪夏觀光，區公所結合導覽與露營、美食做套裝宣導，同時規劃6條賞螢步道，要讓民眾體驗那瑪夏優質的賞螢樂趣。

6條賞螢步道是達卡努瓦里、生明聯絡道路、樟樹林、舊民權國小、南沙魯、青山段等，結合專業導覽解說，民眾只要購買新台幣60元的賞螢券，就可以體驗地面螢光點點和美麗星空互相輝映的浪漫景象。

賞螢的理想時間是晚上7時到8時，導覽員說，這個時段沒有光害，且水氣充足，是螢火蟲活力旺盛的時間，適合賞螢。

為確保賞螢品質和保育生態，那瑪夏今年對所有賞螢步道進行總量管制，請民眾務必遵守導覽專業。

行銷那瑪夏，區公所還規劃套裝行程有699元賞螢專車半日遊、1500元一日遊及3499元二日行程等；有意參加者可選擇特定期日的早鳥票，享200元優惠。

區公所推薦，民眾只要花費699元起就可以暢遊那瑪夏景點，DIY體驗原住民手工藝及品嚐山林料理。

有興趣賞螢的民眾可以多利用活動期間區內免費接駁車，往返「那瑪夏區公所-生明連絡道路賞螢步道、芒果樹市集-南沙魯賞螢步道」。相關訊息洽那瑪夏區公所。1060403

(中央社)