MLB》莫里納續留紅雀：美夢成真了！
「鐵捕」莫里納(Yadier Molina)日前還因「薪」情未定，一度向紅雀放話沒續約就走人，不過現在如願獲得3年6000萬美金大約，搖身全聯盟最貴捕手，讓他近一周等不到續約的壓力瞬間釋放，樂得高喊「美夢成真了！」
「這是特別的一天，我從來沒有那麼開心過！」儘管一直向紅雀放話走人，但如今得到續約的莫里納，心情相當雀躍，「我很開心我們完成了續約，因為這是正確的路。」據《theScore》報導，莫里納合約中還附帶有2018年選擇權，若球隊想提前買斷他，得支付200萬的買斷金，不過這個狀況顯然不容易發生。
與莫里納簽下3年約，總管莫茲列克(John Mozeliak)形容這是「具歷史性」的合約，並讚賞莫里納為紅雀所做的一切，遠遠超過合約的價值，「今天開始，他將繼續在未來創造新的篇章。我們相信他還足以在大聯盟生存，他是全聯盟最好的捕手之一！」
得知莫里納獲得大約，好戰友溫萊特(Adam Wainwright)也不忘比賽前，等在休息室送他一個大大的擁抱，並直言莫里納就如普荷斯(Albert Pujols)一樣，是與他同世代的紅雀球員中最偉大的球員，「我們總會希望有球員生涯起點到終點都在同一支球隊，而他就是這樣的人。」
已經34歲的莫里納，如今簽下3年大約，代表很可能一路在培育他的紅雀待到退休，而下個他們目標，很可能就是朝捕手金手套獎的獲獎次數努力。莫里納現有8座金手套獎，僅落後給拿下13座金手套的「I-Rod」羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)和10座金手套的班區(Johnny Bench)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。