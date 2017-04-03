MLB》莫里納續留紅雀：美夢成真了！

莫里納(左)獲得大約，直呼「美夢成真」。(美聯社)

「鐵捕」莫里納(Yadier Molina)日前還因「薪」情未定，一度向紅雀放話沒續約就走人，不過現在如願獲得3年6000萬美金大約，搖身全聯盟最貴捕手，讓他近一周等不到續約的壓力瞬間釋放，樂得高喊「美夢成真了！」

「這是特別的一天，我從來沒有那麼開心過！」儘管一直向紅雀放話走人，但如今得到續約的莫里納，心情相當雀躍，「我很開心我們完成了續約，因為這是正確的路。」據《theScore》報導，莫里納合約中還附帶有2018年選擇權，若球隊想提前買斷他，得支付200萬的買斷金，不過這個狀況顯然不容易發生。

與莫里納簽下3年約，總管莫茲列克(John Mozeliak)形容這是「具歷史性」的合約，並讚賞莫里納為紅雀所做的一切，遠遠超過合約的價值，「今天開始，他將繼續在未來創造新的篇章。我們相信他還足以在大聯盟生存，他是全聯盟最好的捕手之一！」

得知莫里納獲得大約，好戰友溫萊特(Adam Wainwright)也不忘比賽前，等在休息室送他一個大大的擁抱，並直言莫里納就如普荷斯(Albert Pujols)一樣，是與他同世代的紅雀球員中最偉大的球員，「我們總會希望有球員生涯起點到終點都在同一支球隊，而他就是這樣的人。」

已經34歲的莫里納，如今簽下3年大約，代表很可能一路在培育他的紅雀待到退休，而下個他們目標，很可能就是朝捕手金手套獎的獲獎次數努力。莫里納現有8座金手套獎，僅落後給拿下13座金手套的「I-Rod」羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)和10座金手套的班區(Johnny Bench)。

(中時電子報)