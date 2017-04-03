立院審查傳領劃設辦法 原民要求期限更正
立法院內政委員會5日將審查攸關原住民土地權益的傳領劃設辦法，原民團體號召族人一同前往立院，要求立法院將錯誤辦法「期限更正」，守護傳統領域。
原民會日前公告傳統領域劃設辦法，但由於劃設辦法排除私有地，原民認為，施行後會造成傳統領域不完整、讓他們原有180萬公頃的土地，只剩下80萬公頃，且若遇到開發案，原住民也沒有權利可以表達意見，因此強烈反對此劃設辦法。
原民團體表示，5日是立法院內政委員會「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」審查會議，然而這爭議從去年底至今，政府對於原住民族傳統領域完整性訴求視而不見的態度卻顯而易見，在即將透過立院審查通過的日子，已經到達族人最後的底線。
原住民族青年陣線、台灣原住民族部落行動聯盟等多個原民團體將於5日號召族人及部落一同前往立法院，除了要求內政委員會的委員將該錯誤辦法「限期更正」、守護傳統領域完整外，也希望更多的族人和部落能夠一同參與本次行動，「捍衛土地，不容妥協」。1060403?
(中央社)
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