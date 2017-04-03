陸軍黑鷹直升機 年底移交空軍

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空軍司令部政戰主任鄭榮豐今天表示，陸軍15架UH-60M黑鷹直升機移交空軍，按計畫進行，年底開始移交。

陸軍為了汰除老舊的UH-1H直升機，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，除15架移交內政部空勤總隊使用外，國防部決定將再移交15架給空軍，汰換已服役30年的S-70C直升機。

根據規劃，這15架黑鷹直升機將分3批移交空軍，分別在今年底、2018年6月與12月。

國防部長馮世寬去年11月在立法院答詢時曾說，陸軍15架UH-60M黑鷹直升機移交空軍這個案子不是臨時起意，空軍希望陸軍立即支援，但交機時程要到2018年年底，他站在部長立場，國防資源要三軍通用。1060403

(中央社)