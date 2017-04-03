漏報配偶林靜芸保單 林芳郁抗罰敗訴

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國立陽明大學副校長林芳郁漏報配偶15筆保單，遭法務部認定申報不實，開罰120萬元。林芳郁不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認定開罰有理，判林芳郁敗訴，還可上訴。

判決指出，林芳郁在民國100年間是國立陽明大學副校長，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，他卻漏報配偶、整型名醫林靜芸一家人壽公司的15筆保單，已繳保費計新台幣逾3億302萬元。

法務部認為林芳郁故意申報不實，依法開罰120萬元；林芳郁不服提起訴願遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟抗罰。

林芳郁主張，配偶經營整型診所，名下財產配偶自行管理處分，配偶主觀認為這些年金型保險保費不必申報，他因相信配偶，才未予申報，沒有故意申報不實。1060403

(中央社)