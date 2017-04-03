漏報配偶林靜芸保單 林芳郁抗罰敗訴
國立陽明大學副校長林芳郁漏報配偶15筆保單，遭法務部認定申報不實，開罰120萬元。林芳郁不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認定開罰有理，判林芳郁敗訴，還可上訴。
判決指出，林芳郁在民國100年間是國立陽明大學副校長，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，他卻漏報配偶、整型名醫林靜芸一家人壽公司的15筆保單，已繳保費計新台幣逾3億302萬元。
法務部認為林芳郁故意申報不實，依法開罰120萬元；林芳郁不服提起訴願遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟抗罰。
林芳郁主張，配偶經營整型診所，名下財產配偶自行管理處分，配偶主觀認為這些年金型保險保費不必申報，他因相信配偶，才未予申報，沒有故意申報不實。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。